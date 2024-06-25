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Луонго: победа в Кубке Стэнли в значительной степени укрепила наследие Бобровского

Луонго: победа в Кубке Стэнли в значительной степени укрепила наследие Бобровского
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Член Зала славы и советник генерального менеджера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго высказался о российском голкипере «пантер» Сергее Бобровском.

«Победа в Кубке Стэнли в значительной степени укрепила наследие Бобровского. Это единственное, чего ему не хватало. Он выиграл «Везину», Кубок Стэнли был последним, чего ему нужно было достичь. Я так рад за него.

Я должен снять перед ним шляпу. Нелегко делать то, что он сделал. Я был в его шкуре. Вернуться и сыграть, как он, когда все чувствуют давление мира на своих плечах. Для этого нужен кто-то особенный. Сегодня вечером он доказал, что он один из лучших», — цитирует Луонго сайт НХЛ.

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

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