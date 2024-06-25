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Трёхкратный чемпион мира отметил, что изменила «Флорида» в седьмой игре финала

Трёхкратный чемпион мира отметил, что изменила «Флорида» в седьмой игре финала
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, что изменила «Флорида Пантерз» в седьмой игре финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Не знаю даже, что отметить. Они до этого одну игру только провалили – четвёртую, когда 1:8 было. Когда 1:5 проиграли, два гола в пустые ворота было, игра была достаточно равная. Да, может быть, «Эдмонтон» больше давил полтора периода. Сегодня они очень агрессивно играли, много силовых приёмов. Я, в принципе, говорил, что они будут играть агрессивно, будут держать шайбу в зоне соперника и не давать «Эдмонтону» атаковать и владеть шайбой. Это дало успех, так и получилось. Это финал, каждый хотел выиграть, цена ошибки велика. С победой «Флориду», наши ребята – молодцы», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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