Драйзайтль: Макдэвида не волнует «Конн Смайт». Показатель, насколько Коннор потрясающий

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о капитане канадского клуба Конноре Макдэвиде.

«Я не думаю, что его волнует «Конн Смайт». Это говорит о том, насколько он потрясающий хоккеист. В мире нет игрока, который бы хотел выиграть Кубок Стэнли больше, чем он, и он каждый божий день делает всё правильно, чтобы однажды выиграть его. Это тяжело, особенно когда он грустит и разочаровывается», — цитирует Драйзайтля сайт НХЛ.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.