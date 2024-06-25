Журналистка ESPN: Бобровский должен был получить «Конн Смайт»

Журналистка ESPN Линда Кон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявила, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский по итогам финальной серии Кубка Стэнли должен был получить «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

«Я всё ещё считаю, что Сергей Бобровский должен был получить «Конн Смайт». Хотя Коннор Макдэвид провёл невероятный плей-офф, он всё равно не смог сыграть в должной мере в шестой и седьмой встречах. Для Макдэвида это будет просто напоминанием о болезненном поражении», — написала Кон.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.