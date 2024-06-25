Терещенко отметил роль Куликова в чемпионской «Флориде»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру российского защитника «Флориды Пантерз» Дмитрия Куликова и рассказал о вкладе игрока обороны в общий успех «пантер».

«Дмитрий сделал две передачи в финальной серии, сегодня отдал её. Молодец, он до этого скитался, обменивали его в разные команды. В итоге вернулся во «Флориду», Морис нашёл к нему подход и видит, что он может делать. Это заслуга и Димы, и тренера, который дал возможность. Я очень рад за него», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Таким образом, этот сезон стал девятым подряд, в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе. На данный момент цвета «Флориды» защищают голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.