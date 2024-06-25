Главный тренер СКА Роман Ротенберг встретился с Алексеем Миллером

Cостоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера СКА Романа Ротенберга. Об этом сообщил наставник армейцев в своём телеграм-канале.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития команды и клуба. Роман Ротенберг подробно рассказал о комплексном плане работы СКА по спортивным и коммерческим направлениям на сезон-2024/2025 года. В частности, планируется продолжать равномерное развитие всей клубной пирамиды СКА – от академии до основного состава. Армейцы по-прежнему будут делать ставку на современный, скоростной и результативный хоккей. В ходе встречи была отмечена важность продолжения курса развития клуба, направленного на долгосрочное строительство сильной команды», — сказано в сообщении.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Ротенберг возглавляет петербургский клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.