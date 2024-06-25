«Не знаю, на что рассчитывают в СКА». Плющев — о трансферной политике армейцев

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о трансферной политике СКА.

— Пока в СКА набирают в основном бывших опытных московских армейцев: Андронов, Плотников, Григоренко. Можно ли рассчитывать, что они в Питере заиграют на прежнем уровне, если в ЦСКА и в «Локомотиве» уже не тянули?

— Я не знаю, на что рассчитывают в СКА. В прошлом году руководство клуба говорило, что они омолаживают состав, работают на перспективу. Если в ЦСКА говорили о том, что в команде ограничен временной потенциал игроков, то у питерцев работа на перспективу. Ну вот, они вернулись на те позиции, с которых начинали. Сказать о том, что это может привести к удаче или неудаче, я не могу. Сейчас настолько демография игроков непонятная…

Тренер команды – это режиссёр. Подбирая игроков, он должен выбирать в первую очередь тех, кто будет реализовывать его задачи и идеи. А когда сегодня одних игроков подбирают, а завтра других… Здесь должна быть какая-то позиция и концепция. А когда методом тыка подбирают… Ну, в общем, это как-то на сегодняшний день не очень работает, — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.