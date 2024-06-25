Главный тренер «Флориды»: я собираюсь на рыбалку, и не буду ни с кем общаться до сентября

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис шуткой закончил пресс-конференцию после победного матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Сейчас я собираюсь на рыбалку, и не буду ни с кем общаться до сентября», — приводит слова Мориса журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.