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Терещенко: Бобровского можно назвать величайшим российским вратарём

Терещенко: Бобровского можно назвать величайшим российским вратарём
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Дело даже не в том, что он выиграл Кубок Стэнли. Дело в том, что он на протяжении многих лет является одним из лучших вратарей лиги, даже мира, не побоюсь этого слова. Сергей профессионал, причём во всём: в хоккее, в жизни, в отношении. Это очень важно для спортсмена: не только на льду, но и вне льда. Поэтому можно назвать его величайшим российским вратарём, и это правильно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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