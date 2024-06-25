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Защитник Никита Камалов прокомментировал уход из СКА

Защитник Никита Камалов прокомментировал уход из СКА
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Защитник Никита Камалов в своём телеграм-канале прокомментировал уход из СКА. Напомним, сегодня игрок обороны перешёл в астанинский «Барыс».

Игрок обороны провёл в КХЛ 382 матча, выступая за новокузнецкий «Металлург», хабаровский «Амур», «Сочи» и СКА, где Камалов играл последние два с половиной года. В минувшем регулярном чемпионате Никита за 37 встреч заработал 6 (2+4) баллов и добавил к этому один гол и результативную передачу в четырёх матчах плей-офф.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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