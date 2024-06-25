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Владелец «Флориды» высказался о победе клуба в Кубке Стэнли

Владелец «Флориды» высказался о победе клуба в Кубке Стэнли
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Владелец «Флориды Пантерз» Винсент Виола прокомментировал победу клуба в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Я так рад за фанатов. Я не могу выразить это словами, но я знаю, что есть очень много молодых девушек и юношей, молодых мужчин и женщин, чья жизнь уже никогда не будет прежней после сегодняшнего вечера», — приводит слова Виолы журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.
Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам.

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