Владелец «Флориды» высказался о победе клуба в Кубке Стэнли

Владелец «Флориды Пантерз» Винсент Виола прокомментировал победу клуба в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Я так рад за фанатов. Я не могу выразить это словами, но я знаю, что есть очень много молодых девушек и юношей, молодых мужчин и женщин, чья жизнь уже никогда не будет прежней после сегодняшнего вечера», — приводит слова Виолы журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам.