Быков: то, что про наших ребят из «Флориды» не пишут в ИИХФ, — стыд и позор!

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли и прокомментировал тот факт, что в статье Международной федерации хоккея не было упоминания российских игроков.

— Наилучшие поздравления нашим ребятам. Большой вклад российских игроков в каждом из хоккейных амплуа дал возможность завоевать престижный трофей. Браво!

— Особо радостно за Сергея Бобровского, который долго шёл к этому Кубку?

— Конечно. Некоторые великие игроки, всю жизнь играющие в этой лиге, так и не смогли завоевать этот трофей.

— Как вы относитесь к тому, что Международная федерация хоккея в своей статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли проигнорировала россиян?

— То, что про наших ребят не пишут в новостях ИИХФ, так это «неуклюжий» жест, который показывает их преклонение к политике Запада. Стыд и позор! — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Напомним, журналист Лукас Эйкройд в статье на сайте ИИХФ отметил игру финских и канадских игроков, но в ней не было сказано ни про отличную игру Сергея Бобровского, которого признали первой звездой встречи, ни о спасении ворот «пантер» и передаче Дмитрия Куликова во время победного гола «Флориды».