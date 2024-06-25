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16 из 17 первых голосов было отдано за Макдэвида при выборе обладателя «Конн Смайт Трофи»

16 из 17 первых голосов было отдано за Макдэвида при выборе обладателя «Конн Смайт Трофи»
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Стали известны подробности голосования за выбор самого ценного хоккеиста плей-офф сезона-2023/2024. В голосовании приняли участие 17 журналистов различных крупных изданий. Каждый журналист представил по три претендента на награду и расположил их по местам. Очки начислялись по схеме 5-3-1, а крайний срок подачи бюллетеней в НХЛ наступил за 10 минут до конца седьмой игры.

16 из 17 журналистов отдали первое место капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду. Лишь один журналист Райн Кларк, представляющий ESPN, поставил российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского на первое место. В итоге «Конн Смайт Трофи» был вручен Макдэвиду.

Отметим, что на счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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