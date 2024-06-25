14 из 17 журналистов не выбрали Бобровского в голосовании на «Конн Смайт Трофи»

Стали известны подробности голосования за выбор самого ценного хоккеиста плей-офф сезона-2023/2024. В голосовании приняли участие 17 журналистов различных крупных изданий. Каждый журналист представил по три претендента на награду и расположил их по местам. Очки начислялись по схеме 5-3-1, а крайний срок подачи бюллетеней в НХЛ наступил за 10 минут до конца седьмой игры.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был выбран лишь тремя журналистами из 17. Россиянин был выбран под первым местом одним журналистом, и двое написали его фамилию на третьем месте. Капитан «Флориды» Александр Барков получил 15 вторых мест и одно третье. 16 из 17 журналистов отдали первое место капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

По итогам голосования Макдэвид получил 83 очка, Барков — 46, защитник «Флориды» Густав Форслинг – восемь очков. Бобровский оказался лишь на четвёртом месте с семью очками.

Фото: Professional Hockey Writers Association

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.