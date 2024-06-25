«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с вратарём Константином Волковым

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с вратарём Константином Волковым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с голкипером рассчитано сроком на один сезон. Вратарь перешёл в китайский клуб из московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний вратарь провёл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал пять побед с 88,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,6.

Всего в КХЛ Волков провёл 43 матча, в которых одержал 16 побед с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,17.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло первое место в КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору».