Артемий Панарин провёл мастер-класс в академии «Трактор»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вместе с главным тренером чемпионской сборной России на Олимпиаде-2018 Олегом Знарком побывал в академии «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Российский нападающий провёл тренировку на льду с воспитанниками челябинского клуба 2012 и 2013 годов рождения.

«Очень рад побывать на родине, в Коркино, в Челябинске. Удивился такому шикарному проекту, как академия «Трактор», всё здесь на шикарном уровне. Спасибо организаторам, что уделяют внимание детскому спорту. Это очень важно.

Не всегда удаётся найти время на такие мастер-классы, но, когда получается, участвую с удовольствием. Сегодня в академии получилось неплохо, ребята довольны. Удалось немного повлиять на их желание играть в хоккей», — цитирует Панарина официальный сайт «Трактора».

Фото: ХК «Трактор»

Ранее Панарин посетил школу в Коркине Челябинской области, в котором он родился.