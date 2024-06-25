Новокузнецкий «Металлург» поздравил Сергея Бобровского с завоеванием Кубка Стэнли

Новокузнецкий ХК «Металлург» поздравил Сергея Бобровского с завоеванием Кубка Стэнли. Голкипер является воспитанником заслуженного тренера России Алексея Кицына.

«Поздравляем воспитанника «Металлурга» Сергея Бобровского с завоеванием Кубка Стэнли! Бобровский стал вторым в истории Новокузнецка обладателем Кубка Стэнли. Ранее чемпионом Национальной хоккейной лиги вместе с «Вашингтоном» становился защитник Дмитрий Орлов», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский вратарь, получивший её дважды. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды».