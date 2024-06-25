Терещенко — о Тарасенко во «Флориде»: приносил большую пользу как в обороне, так и в атаке

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего Владимира Тарасенко за «Флориду». Россиянин был обменян в «Пантерз» по ходу сезона из «Оттавы».

«У них три звена равных, хоккей сейчас изменился. Единственное, он не получал время в первой спецбригаде большинства, но сегодня тренер доверил ему это. По-моему, даже в прошлой игре это было. Опять же, он большой игрок, мастер, знает, что делать. С его броском, с его габаритами он приносил большую пользу. Он показывал это как в обороне, так и в атаке», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере Тарасенко. В 2019 году он выигрывал главный трофей НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».