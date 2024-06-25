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Нападающий Матвей Мичков покинул СКА и присоединился к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз»

Нападающий Матвей Мичков покинул СКА и присоединился к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз»
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Нападающий Матвей Мичков покинул СКА и присоединился к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербургским клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Мичков подпишет трёхлетний контракт новичка с клубом «Филадельфия Флайерз».

Напомним, Мичков перешёл в СКА в 2020 году. Нападающий прошёл все ступени клубной системы, в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Мичков — первый хоккеист 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.

В статусе игрока СКА стал вице-чемпионом и самым ценным игроком ЮЧМ-2021, лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России — стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, а чуть позднее – и самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

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