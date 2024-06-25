«Спасибо, что поверил в меня». Мичков поблагодарил Ротенберга за доверие в СКА

Нападающий СКА Матвей Мичков прокомментировал свой отъезд в «Филадельфию» и поблагодарил главного тренера СКА Романа Ротенберга. Всего за три сезона 19-летний форвард провёл за СКА 17 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

«После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе. Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА – никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ, но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге.

Решение было непростое, но чувствую, что правильное: я полон сил и желания доказать, что достоин играть там. К тому же это была давняя мечта моего отца: он очень хотел увидеть мой дебют в НХЛ, и для меня крайне важно сделать этот шаг в том числе и ради него. Уверен, он бы поддержал меня в этом.

Спасибо Роману Борисовичу Ротенбергу за то, что поверил в меня, пригласил в СКА, дал все возможности для развития и совершенствования своей игры. Спасибо всем тренерам, игрокам, персоналу, с которыми я работал, играл и побеждал здесь. И, конечно, спасибо нашим болельщикам. Уверен, мы ещё встретимся. До встречи, Петербург!» – цитирует Мичкова пресс-служба петербургского клуба.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.