«Колорадо» подписал новый трёхлетний контракт с нападающим Кейси Миттельштадтом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что кэпхит нового соглашения с 25-летним форвардом составляет $ 5,75 млн за сезон. В марте этого года «Колорадо» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Баффало» на форварда Миттельштадта.

Миттельштадт в нынешнем сезоне провёл за «Баффало» 62 матча и набрал 47 очков — забросил 14 шайб и отдал 33 результативные передачи. После перехода в «Колорадо» нападающий провёл 18 матчей в регулярке и набрал 10 (4+6) очков. В плей-офф на счету Миттельштадта 11 матчей и 9 (3+6) очков.

Всего в НХЛ на счету 25-летнего форварда 357 матчей, в которых он набрал 196 очков — забил 66 голов и отдал 130 результативных передач.