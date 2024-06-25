Стала известна дата проведения чемпионского парада «Флориды Пантерз»

«Флорида» впервые в истории клуба стала обладателем Кубка Стэнли. «Пантерз» на официальном сайте сообщили, что проведут чемпионский парад в Форт-Лодердейле в воскресенье, 30 июня.

Команды обычно предпочитают проводить парад ближе к игре за чемпионство. Однако дата в 30 июня выбрана для того, чтобы руководство «Флориды» смогло принять участие в церемонии драфта, которая состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Парад Кубка Стэнли начнётся в 11 часов утра по восточному времени и пройдёт по государственной дороге A1A. Он начнётся на улице Риомар и завершится к северу от пляжного парка Форт-Лодердейл, где на сцене пройдут выступления.

Отметим, что 1 июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов.