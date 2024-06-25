Трёхкратный чемпион мира — о будущем «Эдмонтона»: русских надо подписать

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко пошутил, что для победы в Кубке Стэнли «Эдмонтону» нужно подписать русских игроков.

«Русских надо подписать. Где русские, там победы. Команды, где нет наших ребят, не выигрывают (смеётся). Посмотрим по будущему. В прошлом году они дошли до полуфинала конференции, в этом году — финал. Они стали сильнее, их молодой вратарь хорошо себя проявил. Надо смотреть, какие будут усиления», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Этот сезон стал девятым подряд, в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе. В последний раз главный трофей НХЛ доставался клубу без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго Блэкхоукс».