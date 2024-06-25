Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли. Форвард залез в воду с тяжёлым трофеем под ликование толпы. В решающем седьмом матче финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 и впервые в истории клуба стала обладателем главного трофея НХЛ.

«Флорида» лидирует в НХЛ по победам с момента обмена нападающего Мэттью Ткачука перед стартом сезона-2022/2023. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.

За два регулярных чемпионата в составе «Флориды» Ткачук провёл 159 матчей и набрал 197 (66+131) очков. В плей-офф на счету американского форварда 42 встречи и 46 (17+29) очков.