Генменеджер «Филадельфии»: признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер отреагировал на отъезд нападающего Матвея Мичкова из СКА и скорое прибытие россиянина во «Флайерз».

«Сегодня «Филадельфии» сообщили об освобождении Матвея Мичкова от контракта КХЛ с хоккейным клубом СКА. Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждём возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни. Кроме того, мы признательны петербургскому СКА за то, что он позволил Матвею Мичкову осуществить свою мечту – играть в НХЛ», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.