ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Филадельфии»: признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту

Генменеджер «Филадельфии»: признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер отреагировал на отъезд нападающего Матвея Мичкова из СКА и скорое прибытие россиянина во «Флайерз».

«Сегодня «Филадельфии» сообщили об освобождении Матвея Мичкова от контракта КХЛ с хоккейным клубом СКА. Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждём возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни. Кроме того, мы признательны петербургскому СКА за то, что он позволил Матвею Мичкову осуществить свою мечту – играть в НХЛ», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Материалы по теме
Нападающий Матвей Мичков покинул СКА и присоединился к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерз»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android