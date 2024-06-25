Ротенберг: СКА не будет чинить препятствий для реализации мечты Мичкова играть в НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал отъезд нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию». Всего за три сезона 19-летний форвард провёл за СКА 17 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

«Матвей Мичков уезжает в «Филадельфию». Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею. Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына. Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.

Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба. Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ он выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.