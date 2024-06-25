Лунделль повторил результат Ягра по передачам в финале КС до достижения возраста в 23 года

Нападающий «Флориды» Антон Лунделль по итогам финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» отметился пятью результативными передачами в семи матчах.

Финский форвард повторил результаты Яромира Ягра, Уолли Становски, Бобби Халла, Стэна Микиты и Патрика Кейна по ассистам в финале Кубка Стэнли для хоккеистов в возрасте 22 года и младше.

По шесть результативных передач до достижения возраста в 23 года в финальных сериях плей-офф НХЛ отдавали Евгений Малкин и Эрик Стаал. Семь передач на счету Кена Линсмана. Рекордом по этому показателю являются восемь результативных передач в финале Кубка Стэнли Билли Тейлора в 1942 году.

В прошедшем плей-офф 22-летний Лунделль провёл 24 матча, в которых набрал 17 (3+14) очков.