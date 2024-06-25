«Считаю предательством показ этих соревнований в России». Вячеслав Фетисов — о Евро-2024

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает предательством трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу в России. Российская футбольная сборная была отстранена от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА в 2022 году.

– Президент относится к нашим спортсменам без флага и без гимна очень милосердно. А вы могли бы выступить на международных соревнованиях сегодня?

– Нет. Я даже не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу.

Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку, – цитирует Фетисова Regnum.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.