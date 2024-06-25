Джон Купер стал главным тренером сборной Канады на Турнире четырёх наций и Олимпиаде-2026

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер возглавит сборную Канады на Турнире четырёх наций и Олимпиаде-2026, сообщает пресс-служба федерации хоккея Канады.

«Джон — тренер мирового уровня и лидер, а его впечатляющее резюме и успехи в НХЛ делают его идеальным человеком, чтобы возглавить сборную Канады в течение следующих двух лет на турнире Четырёх наций и зимних Олимпийских играх 2026 года. Наше руководство знает, что Джон будет с гордостью представлять нашу страну, выводя свою победную историю на международную арену, и мы с нетерпением ждём возможности работать с ним, когда мы создадим команды из лучших игроков НХЛ в Канаде на двух знаковых турнирах», — цитирует генерального менеджера сборной Канады Дага Армстронга официальный сайт федерации.

Ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщал, что Купер должен был тренировать сборную Канады на зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае, но из-за COVID-19 не смог этого сделать.