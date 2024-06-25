Нападающие «Флориды» Беннет и Ткачук завершали плей-офф с травмами

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис после победы в седьмой игре подтвердил, что нападающий Сэм Беннетт играл с травмой колена, полученной ранее в серии с «Эдмонтоном», а форвард Мэттью Ткачук «столкнулся с парой проблем».

Морис добавил, что у его команды были сломаны кости и были другие проблемы, но она была «на удивление здорова» по сравнению с их выходом в финал Кубка Стэнли в 2023 году, когда они проиграли «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах.

Пол Морис сказал, что Беннетт получил травму колена в результате удара защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нурса в четвёртой игре серии. Нурсу дали лишь малый штраф за подножку. Беннетт покинул площадку и отправился в раздевалку «Флориды», но вернулся и отыграл 14:57 игрового времени. Беннетт завершил финал Кубка Стэнли с одним голом и тремя передачами.

Ткачук завершил плей-офф с 22 (6+16) очками в 24 матчах. Морис сказал, что Ткачуку необходимо будет пройти обследование в ближайшие дни.