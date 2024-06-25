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Хоккейный клуб «Юта» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Колячонком

Хоккейный клуб «Юта» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Колячонком
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Хоккейный клуб «Юта» объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Владиславом Колячонком. Согласно политике клуба, условия контракта с белорусским игроком не разглашаются.

22-летний Колячонок в сезоне-2023/2024 за «Аризону» сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+5». В АХЛ за «Тусон Роудраннерс» белорусский защитник провёл 36 матчей и набрал 11 (8+3) очков.

Уроженец Минска ростом 185 см и весом 92 кг набрал 7 (2+5) очков в 39 играх НХЛ за карьеру за три сезона за «Аризону». Колячонок был выбран «Флоридой Пантерз» во втором раунде (52-е место) на драфте НХЛ 2019 года.

Напомним, клуб «Аризона Койотс» после завершения регулярного чемпионата был перевезён в штат Юту и сменил название.

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