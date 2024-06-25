Рябыкин: СКА пошёл навстречу Мичкову — такое отношение хоккеисты запоминают

Бывший хоккеист сборной России, тренер Дмитрий Рябыкин прокомментировал отъезд Матвея Мичкова в Северную Америку.

«СКА правильно сделал, что отпустил Мичкова в «Филадельфию». Пошли навстречу игроку – такое отношение хоккеисты запоминают, так создаётся имидж, который не купишь ни за какие деньги.

Матвею давали много шансов в СКА, два межсезонья подряд его наигрывали, но в итоге более опытные хоккеисты выигрывали конкуренцию и занимали места в первых двух звеньях. Этим летом история, скорее всего, повторилась бы. Сейчас Мичков точно не сильнее, чем Грицюк, Толчинский, Хайруллин, Григоренко. Ему было бы невероятно сложно превзойти таких мастеров, почти невозможно пробиться в топ-6. При всём уважении СКА – это не «Сочи», где у Матвея был полный карт-бланш.

Руководство СКА приняло на 100% верное решение – пусть Матвей попробует исполнить свою мечту, постарается пробиться в основу «Филадельфии». Возможно, там будет даже меньше давления и ответственности за результат. Нынешние «лётчики» — это скорее бренд, чем реальная сила, ведь команда не играет в плей-офф уже четыре сезона подряд.

Важно и то, что права на Мичкова в КХЛ остались у СКА. Когда Матвей набьёт шишек в Америке, его с радостью будут ждать в Петербурге», — сказал Рябыкин в интервью «Чемпионату».

Всего за три сезона 19-летний форвард провёл за СКА 17 матчей и набрал 5 (2+3) очков.