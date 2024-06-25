На 86-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР Виталий Ерфилов. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выразил соболезнования родным и близким Виталия Георгиевича.

«Виталий Георгиевич начал свою тренерскую карьеру в 1969 году. Проработав многие годы с молодёжью, в 1981 году тренер перебрался в систему бело-голубых. За время работы в московском «Динамо» прославленный тренер дважды сумел стать бронзовым чемпионом страны.

Кроме того, во время его пребывания в стане динамовцев он продолжал совмещать работу главного тренера в юниорской сборной и в 1982 году вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Георгиевича. Светлая память!» — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых.