«Сан-Хосе» в результате обмена с «Детройтом» получил защитника Джейка Уолмана и выбор во втором раунде драфта 2024 года (53-й выбор, ранее принадлежавший «Тампа-Бэй»). Компенсация «Ред Уингз» будет известна позднее.

28-летний защитник в прошлом сезоне провёл 63 матча за «Детройт», в которых набрал 21 очко — забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-2». Всего в НХЛ на счету Уолмана 202 матча, в которых игрок обороны отметился 51 очком — забросил 25 шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «-1».

В прошлом сезоне «Детройт» и «Сан-Хосе» не смогли попасть в плей-офф. На предстоящем драфте НХЛ – 2024 «Шаркс» будут выбирать под общим первым номером.