Oilersnation: Макдэвид завершал плей-офф с травмой брюшной полости, требующей операции

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид завершал плей-офф НХЛ с травмой брюшной полости, требующей операции, сообщает Oilersnation. По информации источника, с повреждением финальную серию проводил немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Немецкий форвард получил травму пальца в серии с «Ванкувером» после удара защитника Тайлера Майерса. Предполагается, что у Драйзайтля также перелом ребра.

Напомним, «Эдмонтон» в решающей седьмой игре финала Кубка Стэнли уступил «Флориде» со счётом 1:2 и не смог завоевать главный трофей НХЛ. По ходу серии «нефтяники» отыгрались со счёта 0-3. Макдэвид был признан самым ценным игроком плей-офф. Канадец в завершившемся плей-офф НХЛ забросил восемь шайб и сделал 34 результативные передачи в 25 матчах. Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко.