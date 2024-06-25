Нападающий Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея

Бывший российский хоккеист Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея. Павел с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт Ред Уингз». Дацюк набрал за свою карьеру 918 (314+604) результативных баллов в НХЛ.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010 гг.) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009 гг.).

Дацюк набрал 113 (42+71) очков в 157 играх Кубка Стэнли. На международном уровне россиянин выиграл золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году и на чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2012 году, а также бронзу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

В Континентальной хоккейной лиге России Дацюк выиграл Кубок Гагарина в составе петербургского СКА в сезоне-2016/2017. Он также дважды становился участником Матча звёзд КХЛ (2012, 2016).

Помимо россиянина, в Зал славы хоккея были выбраны защитник Ши Уэбер и нападающий Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.