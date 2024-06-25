Павел Дацюк стал 10-м отечественным хоккеистом, выбранным в Зал славы хоккея

Бывший российский хоккеист Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея. Павел с 2001 по 2016 год выступал за «Детройт Ред Уингз». Дацюк стал 10-м отечественным хоккеистом, выбранным в Зал славы хоккея.

Из отечественных хоккеистов в Зал хоккейной славы также включены Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введён советский тренер Анатолий Тарасов.

Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Самый возрастной хоккеист, выигравший олимпийское золото (39 лет, 7 месяцев и 5 дней).