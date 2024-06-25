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«Должны заткнуться». Коммодор — о критиках Макдэвида за решение не получать «Конн Смайт»

«Должны заткнуться». Коммодор — о критиках Макдэвида за решение не получать «Конн Смайт»
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Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор оценил решение капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида не получать на льду приз самому ценному игроку плей-офф. Канадский форвард ушёл в раздевалку вместе с командой и не стал получать «Конн Смайт Трофи».

«Любой, кто называет поведение Макдэвида неуважительным за то, что он не вышел, чтобы принять «Конн Смайт», должен немедленно заткнуться. Он возглавлял линию и пожал руку каждому игроку и тренеру «Пантерз», ждал каждого товарища по команде, перед тем как покинуть лёд. Он не мог бы показать большего уважения, по моему мнению. Он был в раздевалке убитый горем вместе со своими товарищами по команде и персоналом. Просить его выйти, чтобы получить трофей, абсурдно», — написал Коммодор на своей странице в социальной сети.

Отметим, что на счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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