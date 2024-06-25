Кожевников не видит смысла в том, чтобы привозить Кубок Стэнли в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал тот факт, что российские хоккеисты «Флориды» не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию. Сегодня, 25 июня, чемпионами в составе «Пантерз» стали вратарь Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

«Ну и что из того, что Кубок Стэнли не привезут в Россию? Он уже столько раз был в нашей стране. Да, мы знаем, что есть такой трофей, но разве он должен быть для нас мерилом всего в мире? НХЛ – сильнейшая хоккейная лига в мире, но зачем его постоянно к нам привозить?

Для российских парней надо стимулы создавать в нашей стране, чтобы они не уезжали из России. Конечно, каждый хочет себя попробовать в НХЛ. Но делать из этого фетиш — не думаю, что это правильно», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

НХЛ не разрешила привозить Кубэк Стэнли в Россию в связи с политической обстановкой в мире. В последний раз главный трофей НХЛ побывал в России в 2021 году, когда на свою родину его привезли российские хоккеисты «Тампа-Бэй».