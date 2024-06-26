Агент Дацюка отреагировал на введение Павла в Зал хоккейной славы НХЛ

Ведущий хоккейный агент НХЛ, глава компании Gold Star Дэн Мильштейн, представляющий интересы Павла Дацюка высказался о введении своего клиента в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги.

«Более достойного хоккеиста в этом году для включения в Зал хоккейной славы НХЛ не было. Конечно, Паша Дацюк заслужил такое признание. Паша выиграл два Кубка Стэнли, стал чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, а также стал четырёхкратным обладателем «Леди Бинг Трофи» и трёхкратным обладателем «Селке Трофи». Паша умеет на льду буквально всё, что много раз доказал.

Кроме того, Паша является замечательным другом, с которым мы дружим почти четверть века. Я за него рад, как никто другой. Паша — это пример для подражания как на льду, так и вне льда: с него берёт пример молодёжь, ориентируясь на его спортивные достижения и человеческие качества», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Самый возрастной хоккеист, выигравший олимпийское золото (39 лет, 7 месяцев и 5 дней).

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