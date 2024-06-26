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НХЛ включила двух российских игроков в топ-10 левых нападающих драфта-2024

НХЛ включила двух российских игроков в топ-10 левых нападающих драфта-2024
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг 10 лучших левых крайних форвардов для предстоящей процедуры драфта-2024, которая пройдёт 28–29 июня на арене «Сфера» в американском Лас-Вегасе. Первый раунд драфта стартует в ночь с 28 на 29 июня в 3:00 мск, раунды со второго по седьмой начнутся 29 июня в 19:30 мск.

В топ-10 левых нападающих для предстоящего драфта НХЛ эксперты лиги включили двух российских хоккеистов. Второе место в рейтинге занял 18-летний форвард московского «Динамо» Игорь Чернышов, набравший четыре очка (3+1) в 34 матчах Континентальной хоккейной лиги. На седьмую строчку попал 18-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов, в активе которого 23 очка (7+16) в 54 матчах КХЛ.

Под первым номером в этом рейтинге заявлен выступающий в USHL 17-летний Коул Айзерман.

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