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«Детройт» отреагировал на включение Павла Дацюка в Зал славы хоккея

«Детройт» отреагировал на включение Павла Дацюка в Зал славы хоккея
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Официальный аккаунт клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» в социальной сети X (ранее Twitter) отреагировал на известие о включении 45-летнего российского экс-нападающего Павла Дацюка в в Зал славы хоккея.

«Поздравления Волшебнику!» — гласит текст поздравительного поста от пресс-службы «Детройта».

Центральный нападающий Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «Красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок, вручаемый команде за лучшие показатели в лиге по итогам регулярного чемпионата.

В списке индивидуальных наград Дацюка в НХЛ в составе «Детройта» — четыре «Леди Бинг Трофи» (приз за честную игру), три «Селке Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана) и «Плюс-минус Эворд».

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