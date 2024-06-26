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Легенда «Детройта» Стив Айзерман поздравил Дацюка с включением в Зал славы

Легенда «Детройта» Стив Айзерман поздравил Дацюка с включением в Зал славы
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Легендарный экс-игрок «Детройт Ред Уингз», а ныне исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «красных крыльев» Стив Айзерман поздравил Павла Дацюка с включением в Зал славы хоккея.

«Поздравляю Павла с этой заслуженной честью. Мастерство Павла мирового уровня сделало его одним из лучших игроков в игре всех времён. Его соревновательный дух высокого класса и трудовая этика отличали его от других хоккеистов. Он был динамичным игроком, который проявлял себя на обоих концах площадки и в любых ситуациях. Он был исключительным хоккеистом и по праву займёт своё место среди великих игроков в ноябре», — цитирует Айзермана пресс-служба «Детройта».

Центральный нападающий Павел Дацюк выступал за «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. В составе «красных крыльев» российский центрфорвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли, трижды выигрывал плей-офф Западной конференции и четыре раза завоёвывал Президентский Кубок.

Церемония включения хоккеистов в Зал славы состоится 11 ноября в Торонто.

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