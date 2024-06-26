ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это просто шутка». Журналист The Athletic — о невключении Могильного в Зал славы

«Это просто шутка». Журналист The Athletic — о невключении Могильного в Зал славы
Комментарии

Журналист североамериканского издания The Athletic Шон Макиндоу выразил недоумение тем фактом, что бывший советский и российский хоккеист Александр Могильный не был включён в Зал славы.

«Из хорошего: две девушки, Дацюк и Ши Уэбер в Зале славы, достойный выбор. Из плохого: ситуация с Могильным теперь просто шутка.

Джереми Рёник – пограничный выбор, но окей», — написал Макиндоу на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера стало известно, что в Зал славы хоккея были выбраны нападающий Павел Дацюк, защитник Ши Уэбер, форвард Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.

Материалы по теме
Нападающий Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android