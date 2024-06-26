«Это просто шутка». Журналист The Athletic — о невключении Могильного в Зал славы

Журналист североамериканского издания The Athletic Шон Макиндоу выразил недоумение тем фактом, что бывший советский и российский хоккеист Александр Могильный не был включён в Зал славы.

«Из хорошего: две девушки, Дацюк и Ши Уэбер в Зале славы, достойный выбор. Из плохого: ситуация с Могильным теперь просто шутка.

Джереми Рёник – пограничный выбор, но окей», — написал Макиндоу на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера стало известно, что в Зал славы хоккея были выбраны нападающий Павел Дацюк, защитник Ши Уэбер, форвард Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.