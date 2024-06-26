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Кит Ткачук высказался о победе своего сына Мэттью в Кубке Стэнли

Кит Ткачук высказался о победе своего сына Мэттью в Кубке Стэнли
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Экс-форвард команд НХЛ Кит Ткачук прокомментировал победу своего сына Мэттью с «Флоридой Пантерз» в Кубке Стэнли.

«Вы всегда хотите большего для своих детей. Вы живёте и умираете ради своих детей. Я так счастлив, что он достиг своей цели за короткий промежуток времени. Я так рад за него. Он отличный ребёнок. У него сталь в костях и отличная команда вокруг него. Вы всегда хотите, чтобы ваши дети выступили лучше, чем вы. Он пахал как проклятый, чтобы попасть сюда. Он заслуживает всего, что получает.

Брэди [Ткачук] такой же. На льду Брэди просто сумасшедший, но вне льда они отличные ребята», — цитирует Кита Ткачука The Athletic.

«Флорида» лидирует в НХЛ по победам с момента обмена нападающего Мэттью Ткачука перед стартом сезона-2022/2023. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.

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