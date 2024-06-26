Сергей Бобровский отреагировал на критику по поводу своего большого контракта

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в Кубке Стэнли отреагировал на критику по поводу своего большого контракта в НХЛ.

«В какой-то момент я чуть не потерял статус основного вратаря. Но в конце концов ты становишься сильнее. Когда ты падаешь, ты многому учишься. Не будучи внизу, ты не можешь подняться высоко.

Фанаты есть фанаты. Они не собираются лгать. Они честны, и, если вы играете не очень хорошо, они дадут вам знать. Они заслуживают Кубка Стэнли. Я искренне благодарен им за поддержку, которую они оказали. Я слышал, как моё имя скандировали перед игрой на разминке, когда я делал сейв. В любых ситуациях они были на моей стороне», — приводит слова Бобровского The Athletic.

Контракт Бобровского с кэпхитом в $ 10 млн истекает в конце сезона-2025/2026.