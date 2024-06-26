«Один из самых крутых парней». Олимпийский чемпион Уэбер — о Павле Дацюке

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира экс-защитник клубов НХЛ Ши Уэбер высказался об игре российского бывшего нападающего Павла Дацюка. Напомним, вчера, 25 июня, оба хоккеиста были включены в Зал славы.

«Честно говоря, играть против Дацюка было невесело (смеётся). Особенно когда ты молодой парень, который только пришёл в лигу и пытается заработать своё имя.

Дацюк — один из самых крутых парней. Он великолепно укрывал шайбу, перехватывал её. Он мог «раздеть» вас на льду. Вы пытаетесь провести силовой, но он уходит он него, укрывая шайбу, и находит открытый лёд. Очевидно, это его большой талант и черта характера, которой он обладал», — приводит слова Уэбера сайт НХЛ.

Напомним, в Зал славы хоккея были выбраны нападающий Павел Дацюк, защитник Ши Уэбер, форвард Джереми Рёник. Среди женщин в Зал славы были выбраны Натали Дарвиц и Кристи Уэнделл-Фил. Среди функционеров были отмечены Дэвид Пойл и Колин Кэмпбелл.