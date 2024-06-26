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«Металлург»: что общего у Магнитогорска и Флориды? Победа в чемпионате!

Пресс-служба «Металлурга» поздравила «Флориду Пантерз» и её главного тренера Пола Мориса с победой в Кубке Стэнли.

Напомним, специалист возглавлял «Магнитку» в сезоне-2012/2013. По итогам регулярки уральский клуб занял четвёртое место Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» уступил в первом раунде «Салавату Юлаеву» со счётом 3-4.

Вчера, 25 июня, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

«Флорида» впервые в истории клуба стала обладателем Кубка Стэнли. «Пантерз» на официальном сайте сообщили, что проведут чемпионский парад в Форт-Лодердейле в воскресенье, 30 июня.