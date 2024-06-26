«Никто не заслуживает этого больше». Рутерфорд — о победе Пола Мориса в Кубке Стэнли

Президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд высказался о победе главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса в Кубке Стэнли. Специалисты работали вместе в «Каролине Харрикейнз».

«Я помню ту ночь [когда уволил Мориса с поста главного тренера «Каролины»]. С того момента моим самым большим желанием было, чтобы однажды Пол получил своё имя на Кубке Стэнли, как этого добился я.

Я очень счастлив за него. Никто не заслуживает этого больше. То, что он сделал во Флориде, нечто особенное.

Он один из моих лучших друзей. Иногда изменения происходят не потому, что парень не умеет тренировать, а потому, что перемены необходимы. Он отличный тренер. Вот почему он продолжает получать работу. Это не случайность. Это заслужено.

У Пола есть свой способ общения с игроками. Если бы он даже не выиграл кубок, это не должно умалять всего, чего он добился в своей работе. Всегда были бы люди, которые сказали бы, что это повлияло на его наследие, оставило бы дыру в его резюме», — цитирует Рутерфорда сайт НХЛ.