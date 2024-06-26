Владелец «Детройта» поздравил Павла Дацюка с включением в Зал славы

Владелец «Детройт Ред Уингз» Кристофер Илич высказался о включении российского экс-нападающего «красных крыльев» Павла Дацюка в Зал славы.

«Хотел бы поздравить Павла с включением в Зал славы хоккея. Дацюк был одним из самых талантливых игроков в истории лиги, и болельщики «Ред Уингз» по всему миру вздрагивали, когда он касался шайбы. На протяжении всей своей карьеры он неизменно получал признание за великолепную игру в обороне, что свидетельствовало о том, насколько великим разносторонним талантом он действительно обладал. Волшебник подарил нашим болельщикам столько невероятных воспоминаний и сыграл важную роль в том, что «Детройт» дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Павел, ещё раз поздравляю с этим огромным достижением», — цитирует Илича пресс-служба «Детройта».